I, the Inquisitor – Dark-Fantasy-Adventure für PS5 angekündigt

Entwickler The Dust hat das Dark-Fantasy-Adventure I, the Inquisitor für PS5, Xbox Series und den PC angekündigt, das auf der bekannten Romanserie von Jacek Piekara basiert.

I, the Inquisitor setzt auf eine tiefe Erzählung und Action-Elemente, die um schwierige moralische Entscheidungen ergänzt werden. Schauplatz ist eine alternative religiöse Welt, in der Jesus ans Kreuz genagelt wurde und dem Tod nahe stand. Von unbändiger Wut zerfressen, reißt er sich los und führt einen brutalen Rachefeldzug gegen alle Ungläubigen. Jahrhunderte vergehen seitdem und eine Armee eifriger Inquisitoren setzt den Glauben in dieser blutgetränkten Kirche gewaltsam durch.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Mordimer Madderdin, ein Inquisitor im Dienste Gottes, der in die Stadt Königstein gesandt wurde. Diese wird zugleich von zahlreichen Geheimnissen und Sünden geplagt, so dass man verschiedene Fälle und Verbrechen derer lösen muss, die sich vom Glauben abgewandt haben, während man die Wahrheit über ein dunkles Übel aus einem anderen Reich aufdeckt.

Als Inquisitor sorgt man Ordnung und setzt den Gottesglauben durch – in einer Welt, die voller abtrünniger Sünder ist. Hier entscheidet man über das Schicksal derer, denen man den Prozess macht. Dies ist eine Welt, in der Moralität und Gerechtigkeit schon lange nicht mehr miteinander vereinbar sind. Wird man also Gnade walten lassen oder dem heiligen Gesetz unerbittlich gehorchen?

Mordimer hat dazu einzigartige Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen er die verschiedenen Verbrechen und Mysterien aufklären kann, die Königstein heimsuchen. Spürt so Verdächtige auf und verhört sie. Entdeckt die verborgenen Wahrheiten der Stadt und ihrer Bewohner. Tragt die Beweise zusammen und fällt eure endgültigen Urteile.

Wann I, the Inquisitor erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.