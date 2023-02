10 weitere PS VR2-Spiele für den Launch-Zeitraum angekündigt

Das Launch-Window Line-Up wächst damit auf über 40 Titel an, worunter für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Welche Spiele umgehend am morgigen Mittwoch verfügbar sind, haben wir hier zusammenfasst .

Bei letzterem stürmt man die Bühne und verwirklicht sein Rockstarfantasien. Hier spielt man Luftgitarre zu einigen der größten Songs von weltberühmten Rockbands wie Ozzy Osbourne, The Offspring und Weezer. In Unplugged dreht sich alles darum, dass ihr euch wie eine echte Rocklegende fühlt.

Vorab geleakt wurde in diesen Tagen das Gladiatoren-Spiel GORN, das nun offiziell bestätigt wurde. Der wahnsinnig gewalttätige Gladiatorensimulator GORN verlagert seinen einzigartigen, physikgesteuerten Kampf am 16. März in glorreicher High Definition auf PS VR2.

In Bezug auf die Herausforderung, an den Erfolg von A Fisherman’s Tale anzuknüpfen, erklärt Creative Director Balthazar Auxietre von Innerspace VR, dass es das Ziel war, „das Gameplay und das Storytelling [des ersten Spiels] zu erneuern und dabei Schlüsselelemente eines Universums beizubehalten, das offensichtlich das Herz der VR-Spieler erreicht hat“. Er fügt hinzu, dass die jüngsten Erfahrungen des Studios es ihnen erlaubten, „eine neue Ebene der Ambition für das A Fisherman’s Tale-Franchise zu verfolgen, dank des facettenreichen Gameplays und der Vielfalt der Welten der Modelle. Alles ist bereit für ein neues Abenteuer, das uns über die virtuellen Ozeane führen wird“.

Bereits vor wenigen Stunden wurde mit Creed: Rise To Glory – Championship Edition eines der Highlights des ersten PS VR-Genaration bestätigt. Neu hinzu kommt heute Another Fisherman’s Tale, die Fortsetzung des charmanten Adventures.

