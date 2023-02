PS VR2 – Fünf unangekündigte Spiele für den Launch bestätigt

Solaris Offworld Combat 2 ist ebenfalls für das original PS VR-Headset erhältlich und scheint den Sprung auf die neue Version zu wagen. Dahinter stehen die Entwickler von Firewall Zero Hour und dem neuen PS VR2-Titel Firewall Ultra. Hier erwartet die Spieler ein rasanter Multiplayer-Shooter, in dem jede Bewegung leicht erlernbar und mühelos ist.

Der zweite Titel ist Gorn von Devolver Digital, das bereits für das original PS VR erhältlich ist. Hier scheint man sich auf ein Upgrade freuen zu können. Mit einer einzigartigen, vollständig physikbasierten Engine können die Kämpfer in Gorn auf kreative Weise ihre brutalsten Gladiatoren-Fantasien in Virtual Reality ausleben.

