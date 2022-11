2022 war ein schwaches Spielejahr, 2023 wird dafür umso besser

Auf den letzten Metern des aktuellen Spielejahres resümieren die ersten Entwickler und Publisher über die vergangenen 10 Monate und kommen zu dem Schluss, dass es ein recht schwaches Jahr war. 2023 soll dafür umso besser werden.

Zu dieser Meinung kommt Xbox Boss Phil Spencer im Same Brain Podcast, der in erster Linie natürlich für Xbox spricht, aber irgendwo auch für die gesamte Industrie. Vor allem der Mangel an starken First-Party Games kommt hier zur Sprache, bedingt durch Produktionsverzögerungen, die Corona-Pandemie & Co.

„Eine Sache, die wir definitiv laut und deutlich gehört haben, ist, dass es zu lange her ist, dass wir das ausgeliefert haben, was die Leute als großes First-Party-Spiel bezeichnen würden“, so Spencer. „Wir können unsere Ausreden für COVID und andere Dinge haben, aber am Ende weiß ich, dass die Leute in unsere Plattform investieren und großartige Spiele haben wollen. Wir freuen uns auf 2023. Wir haben über kommende Spiele gesprochen und diese Spiele laufen gut. Wir sind aus dem raus, was COVID mit dem Produktionsplan gemacht hat.“

Weniger Spiele zum Weihnachtsgeschäft

Vor diesem Hintergrund sieht man in diesem Jahr auch weniger große Spiele zum Weihnachtsgeschäft. Natürlich gibt es Need for Speed, The Callisto Protocol, God of War & Co., so dass man das nicht ganz so negativ sehen sollte.

Wo sich Xbox bereits auf große Triple-A Spiele freut, sieht es bei Sony in den kommenden Monaten sehr düster aus. God of War Ragnarök ist vorerst der letzte Titel für PS5 in dieser Größenordnung. Alles andere befindet sich bei Sony in Produktion, so dass man sich in dem Fall mehr auf die Third-Parties verlassen muss. Vermutlich liegt der Fokus von Sony verstärkt auf PSVR 2, das gegen Anfang 2023 erhältlich sein soll.