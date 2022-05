505 Games kündigt digitalen Showcase an, inkl. neuer IP

505 Games wird in der kommenden Woche einen neuen digitalen Showcase abhalten, auf dem man aktuelle und kommende Projekte vorstellt, darunter die Enthüllung einer brandneuen IP.

Der Showcase findet am 17. Mai um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt und bietet einen einstündigen Einblick in noch nicht angekündigte Titel, eine tiefere Einsicht in kommende Produkte und die Möglichkeit, die Leute hinter den vorgestellten Titeln persönlicher kennenzulernen.

Dazu gehört ein neues Projekt von The Bearded Ladies (Ashen), das man schon jetzt mit einem Teaser andeutet.

Als Host für die Show hat man sich den Ex-MTV-Moderator Patrice Bouédibéla an Bord geholt, der durch das Event führt. Gezeigt werden zudem neue Inhalte, ausführliche Interviews mit verantwortlichen Entwicklungsteams und die exklusive Spielenthüllung eines Kultstudios.

„Während 505 weiterwächst, ist es wichtig, dass wir immer wieder auf die großartigen Partner hinweisen, mit denen wir zusammenzuarbeiten und auf die brillanten Spiele, die sie entwickeln“, so Neil Ralley, Präsident von 505 Games. „Mit unserem allerersten Showcase freuen wir uns darauf, nur eine Handvoll der neuen Spiele zu präsentieren, die wir für 2022 und darüber hinaus in der Pipeline haben. Es wäre uns eine Ehre, wenn die Leute einschalten und sehen, was wir für sie auf Lager haben.“

Wer den Showcase verfolgen möchte, kann dies am 17. Mai ab 15 Uhr unter diesem Link auf Youtube oder direkt hier bei uns tun. Kurz vorweg, ein Titel lohnt sich dabei besonders, siehe Teaser oben.