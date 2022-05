Miasma Chronicles – Tactical-Adventure mit einem ersten Trailer enthüllt

Im Zuge des heutigen 505 Showcase hat der Publisher die neue IP Miasma Chronicles enthüllt, die von The Bearded Ladies produziert wird. Diese haben bereits Projekte wie Ashen und Mutant Year Zero veröffentlicht.

Ein erster Trailer gewährt bereit aufregende Einblicke in Miasma Chronicles, das The Bearded Ladies als Tactical-Adventure beschreibt. Darin geht es um die Reise von zwei Brüdern, die versuchen ihre vermisste Mutter zu finden. Schauplatz ist eine düstere Zukunft, wo ein als Miasma bekanntes Phänomen auftaucht und zur Gefahr für alle Menschen und die Erde wird.

„Wir würden unser Spiel als „taktisches Adventure“ beschreiben, das im Spielkonzept sehr ähnlich

zu unserem vorherigen Titel ist: Mutant Year Zero. Wir bauen viele Elemente aus, die unsere Fans wirklich mögen und in unseren vorherigen Spielen genossen haben.“ The Bearded Ladies

Im Video ist zu sehen, wie einer der Brüder mit einer besonderen Fähigkeit und dank eines Handschuhs, den er von seiner Mutter bekommen hat, gegen das Miasma kämpft, das wie eine Art Portal in unsere Welt eindringt. Ihm zur Seite steht dabei ein Roboter, der ihn in letzter Sekunde herbeieilt, um seine Hand zu retten. Optisch wirkt Miasma Chronicles schon jetzt ziemlich atmosphärisch und vermittelt diese gewisse Endzeitstimmung.

Die Protagonisten in Miasma Chronicles sind Elvis Ashlee, der von Daniel Amerman gespielt wird, und Diggs (Elvis’ älterer Bruder), gespielt von Byron Marc Newsome. Beide schweißen sich während dieser Reise nicht nur immer mehr zusammen, sondern wachsen auch aus ihrer Erfahrung heraus.

Für ein breites Publikum gemacht

Miasma Chronicles soll zudem ein größeres Publikum ansprechen, als es noch der Fall mit Mutant Year Zero (unser Review) war. Dazu wurden verschiedene Aspekte verfeinert und zugänglicher gemacht, ohne jedoch auf die Elemente zu verzichten, die die eigenen Spiele so besondern machen.

„Die eine Sache, die wir bei unseren Titeln gelernt haben, war, dass unsere Fans das Bauen von Welten und interessante Charaktere wirklich genossen. Für Miasma Chronicles wollten wir also noch weiter gehen und unserer Spielwelt viel mehr Details und Erzählsysteme hinzufügen. Wir haben auch große Anstrengungen unternommen, um das Spiel für ein breiteres Publikum spielbar zu machen, ohne das zu verlieren, was unsere Spiele so besonders macht. Wir haben auch externes und internes Feedback zur Kenntnis genommen, um das Gameplay noch straffer als in unseren vorherigen Spielen zu machen.“

Miasma Chronicles erscheint 2023 für Konsolen und den PC.