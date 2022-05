Fans von RTS-Games können sich auf The Valiant von THQ Nordic und Kite Games freuen, das man heute mit ersten Details enthüllt hat.

The Valiant möchte Spieler ansprechen, die etwas Neues in diesem Genre suchen, und ein frisches Erlebnis haben wollen. Hier konzentriert man sich auf taktischere Kämpfe mit kleineren Streitkräften und begegnen einer mitreißenden, storygetriebenen Kampagne, in der die Herausforderung jeder Mission einzigartig ist.

Die Entscheidungen der Spieler auf und neben dem Schlachtfeld sind alles was zählt, die ihre Streitkräfte für jede Mission sorgfältig auswählen müssen, sowie über die Fähigkeiten und Ausrüstung entscheiden sollten, die jedem Helden gegeben werden. Mit drei einzigartigen Fähigkeitsbäumen pro Held gibt es dabei viele Optionen zu erkunden, um den Spielstil zu finden, der am besten zu einem passt. The Valiants rasanter, nahkampfzentrierter Kampf wird dabei selbst den erfahrensten RTS-Spieler vor neue Herausforderungen stellen.

Zwei Multiplayer-Modi

Hierfür setzt man auf zwei verschiedene Multiplayer-Modi: kompetitiv und kooperativ. Während die Kampagne des Spiels als reines Singleplayer-Erlebnis konzipiert ist, können im Multiplayer bis zu drei Freunde gemeinsam den Last Man Standing-Modus genießen und sich gegen Wellen von Feinden behaupten, darunter Mini-Bosse und Bosse.

Der Erfolg auf dem Schlachtfeld wird mit Erfahrung belohnt, um den ausgewählten Helden wieter zu leveln, wodurch neue Fähigkeiten und bessere Werte für zukünftige Herausforderungen gewährt werden. Der PVP-Modus bietet 1vs1- oder 2v2-Szenarien, die aus schnellen und spannenden Zusammenstößen bestehen, wenn die Spieler Kontrollpunkte erobern und ihre Streitkräfte aufbauen. Wer mehr Siege erringen kann, schaltet damit eine breite Palette visueller Anpassungen frei, die während des gesamten Spielerlebnisses genutzt werden können.

Wann The Valiant erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.