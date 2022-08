„Zuvor erlebten die Spieler die düstere Geschichte der jungen Amicia und ihres kleinen Bruders Hugo in einem herzzerreißenden Abenteuer durch die dunkelsten Stunden der Geschichte. Gejagt von Inquisitionssoldaten und umgeben von unaufhaltsamen Rattenschwärmen, lernten Amicia und Hugo sich kennen und vertrauen sich, als sie gegen überwältigende Widrigkeiten ums Überleben kämpften und darum kämpften, ihren Platz in der Welt zu finden.“

Spieler begeben sich auf eine emotionale Reise in eine barbarische Welt und erfahren, was es kostet, die Liebsten zu retten. Im neuen A Plague Tale fliehen Amicia und Hugo nach Süden, um ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu bezwingen.

