Das Kena: Bridge of Spirits – Anniversary Update soll am 27. September kostenlos für Besitzer des Spiels erscheinen.

Hinzu kommen sogenannte „Charmstones, die individuell ausrüstbar sind. Diese einzigartigen Sammlerstücke bieten jeweils unterschiedliche Anpassungen an Kenas Statistiken und Fähigkeiten. Außerdem wird es einen neuen Spielmodus namens Spirit Guide Trials geben, der die Fähigkeiten der Spieler mit einer Vielzahl von wiederholbaren Herausforderungen in drei verschiedenen Kategorien herausfordert, darunter Hindernisparcours, Wellenverteidigung und Bossreflexe.

Das Update umfasst aber noch einiges mehr, wie IGN meldet . Zunächst sorgt die New Game+ Option dafür, dass Spieler, die das Spiel einmal abgeschlossen haben, ihre Reise noch einmal mit all ihren zuvor freigeschalteten Fähigkeiten, Upgrades, Outfits, Rot usw. starten können, um sich neu gestalteten und herausfordernderen Begegnungen zu stellen.

Entwickler Ember Lab bereitet derzeit ein Anniversary Update zu Kena: Bridge of Spirits vor, das unter anderem eine New Game+ Option mit sich bringt.

