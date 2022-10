In Episode 3: Tech lässt Brice Davin (Executive Producer), Cyril Doillon (Lead Gameplay Engineer) und Julien Guérin (Cinematic Director) Details über die Herausforderungen und Innovationen berichten, die A Plague Tale: Requiem zu einem echten Next Gen-exklusiven Spiel machen und darüber, welche technischen Fortschritte gemacht wurden.

In Episode 2: World Building wartet mit Olivier Ponsonnet (Art Director), David Dedeine (Creative Director) und Kévin Choteau (Game Director) auf, welche über die Welt und das Bauen selbiger für das Sequel berichten. Diese Weltist nach wie vor historisch gehalten und begleitet Amicia und Hugo gen Süden, in Richtung der mediterranen Regionen und der einzigartigen Lichtstimmung dieser Region.

Bevor der Titel am 18. Oktober 2022 erscheint, können sich hier noch einmal ein Bild von der Geschichte, den Charakteren, der Spielwelt und mehr machen, während Asobo Studio ergänzend über die Entwicklung von A Plague Tale: Requiem spricht. In Interviews, welche durch die französische Influencerin Maghla geführt werden, lernt man auch mehr über das World Building, die Technologie und das Gameplay.

