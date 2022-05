Recht überraschend und noch pünktlich zum Start des neuen Kinofilms, hat Bandai Namco ein thematischen Top Gun-DLC für Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht.

Der DLC umfasst ein speziell konzipiertes Set an sechs Flugzeugen (Originale inklusive), plus Embleme, Musikstücke und Spitznamen, die alle an Top Gun: Maverick angelehnt sind. Der Film ist seit diesem Donnerstag in den Kinos angelaufen.

Im Detail ist hier enthalten:

6 spielbare Flugzeuge: F-14A Tomcat F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick F/A-18E Super Hornet F/A-18E Super Hornet | Top Gun: Maverick 5th Gen Fighter | Top Gun: Maverick DarkStar

10 Embleme

38 Skins

12 Spitznamen

Zwei Musikstücke für Mehrspielermissionen

Zusätzlich hat man eine TOP GUN: Maverick Ultimate Edition veröffentlicht, die das Hauptspiel, alle Inhalte des Top Gun DLC, sowie den Season Pass mit 3 Flugzeugen und 3 Missionen umfasst.