After the Fall – Launch Trailer stimmt auf frostigen Release ein

Bevor man sich ab dem morgigen Donnerstag in die eisige Kälte von After the Fall wagt, stimmt heute schon einmal der Launch Trailer darauf ein. Zudem gab man erste Details zur Frontrunner-Season bekannt.

Die Frontrunner-Season ist für Besitzer der Launch Edition kostenlos verfügbar und umfasst vier neue Karten, darunter den „Hollywood Boulevard“-Harvest Run und die „Warehouse“-PvP-Arena, neue Spielmodi, neue Waffen und Ausrüstung, Spieler-Features und mehr.

„Die Welt, in der wir mit der Entwicklung von After the Fall vor der Pandemie begonnen haben, und die Welt, in der wir es jetzt auf den Markt bringen, könnten nicht unterschiedlicher sein. Das gilt auch für VR-Spiele. Es hat sich von einem Nischenmarkt zu einem Markt entwickelt, der bereit ist, richtig durchzustarten“, sagt Richard Stitselaar, CEO von Vertigo Games. „Unsere Ambitionen sind mit dem Spiel gewachsen. After the Fall gibt VR-Spielern die Möglichkeit, sich mit neuen und alten Freunden über verschiedene Plattformen hinweg zu verbinden, sich zusammenzuschließen und ihre Reise zu beginnen. Und der Launch ist erst der Anfang. Wir planen, die Welt von After the Fall für alle Spieler über einen langen Zeitraum mit weiteren Inhalten und Features zu erweitern.“ Vertigo

After the Fall wurde, wo die voran gegangenen Projekte von Vertigo, von Grund auf für VR entwickelt. Die Spieler starten hier in einem gemeinsamen Raum mit bis zu 32 anderen Spielern auf allen Plattformen (dank Crossplay) und begeben sich in Vierergruppen in die Überreste des postapokalyptischen L.A., wobei sie Waffen mit realistischen Bewegungen führen.

Um ihren Feinden einen Schritt voraus zu sein und das Überleben der Menschheit für einen weiteren Tag zu sichern, durchkämmen die Spieler das von Untoten verseuchte L.A., wobei hinter jeder Ecke neue Entdeckungen lauern. Wenn sie bereit sind, erwartet sie der kompetitive Tundradome.

After the Fall erscheint offiziell am morgigen Donnerstag für die gängigsten VR-System, einschließlich PlayStation VR.