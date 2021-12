Nickelodeon All-Star-Brawl – Garfield stößt zum Brawler dazu

GameMill Entertainment, Ludosity und Fair Play Labs schicken mit Garfield einen prominenten Charakter in Nickelodeon All-Star-Brawl ins Rennen.

Schon am morgigen Donnerstag wird der verfressene Kater in Nickelodeon All-Star-Brawl spielbar sein, der sich vorab in einem Trailer zeigt. Neben schlagkräftigen Hieben und Tritten bringt Garfield natürlich seine gefährlichste Waffe mit: Pizza, die ausnahmsweise mal nicht in seinem Magen landet.

Das Roster von Nickelodeon All-Star-Brawl umfasst damit das bislang größte All-Stars-Team aus dem Nickelodeon-Universum, darunter auch SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Loud House, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, The Wild Thornberrys, Hey Arnold!, Rugrats und viele mehr.

Im Hintergrund arbeitet zudem ein spezieller Netcode für ein optimiertes Spielerlebnis, der vorhersagt, was der Spieler wahrscheinlich tun wird, anstatt auf seine Eingabe zu warten. Sollte die Vorhersage zufällig falsch sein, wird sie auf die richtige Eingabe zurückgesetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gesamterlebnis reaktionsschneller und weniger verzögert ist.

Ergänzt wird das Ganze von legendären Levels wie „Jellyfish Fields“ aus SpongeBob SquarePants oder das „Technodrome“ aus Teenage Mutant Ninja Turtles. Ebenso gibt es Einzelspieler- und Mehrspieler-Modi mit lokalem und Online-Mehrspieler-Support. für vier Spieler. Zudem lassen sich Bonusinhalte für die Kunstgalerie im Spiel freischalten.