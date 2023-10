Alan Wake 2 erhält ‚bedeutsamen‘ kostenlosen DLC

In Alan Wake 2 folgt man dem gleichnamigen Schriftsteller, der in einem Albtraum außerhalb unserer Welt gefangen ist, um die Realität um ihn herum zu prägen und seinem Gefängnis zu entkommen. Während ein dunkler Albtraum ihn in diesem dunklen Ort verfolgt, muss man versuchen, seinen Verstand zu bewahren und den Teufel mit seinen eigenen Mitteln zu besiegen.

Nach all der Aufregung darum, dass es Alan Wake 2 nur als digitale Version zu kaufen geben wird, kommt man den Fans bei DLC-Plänen entgegen. Darunter befinden sich auch kostenlose Inhalte, auf die Remedy auf der EGX London am vergangenen Wochenende eingegangen ist.

