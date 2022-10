Alan Wake 2 in Full-Production & Control Spin-Off Update

„Unser Entwicklungsteam hat intelligente Möglichkeiten entdeckt, die Welt von Control zu nutzen, sowie Designs, die ein kooperatives Spielerlebnis gewährleisten, das in die Welt von Condor passt. Diese Designs werden als Prototypen erstellt und das Gameplay macht bereits in dieser frühen Phase Spaß. Wir geben dem Team Zeit, an einer Vielzahl wichtiger Elemente des Spieldesigns zu arbeiten und die wichtigsten Säulen fertigzustellen, bevor wir das Projekt in die nächste Entwicklungsphase überführen.“

Neben Alan Wake 2 befindet sich ein Spin-Off zu Control in Arbeit, das derzeit noch in der Konzept-Phase steckt. Von dem, was man daraus bisher gelernt hat, erwartet man hier ein äußerst spaßiges Spiel.

„Alan Wake 2 befindet sich in der Full-Production und das Spiel wird wie geplant im Jahr 2023 veröffentlicht. Es gibt noch viel zu tun, aber das Spiel kommt an allen Fronten zusammen. Die User-Tests werden fortgesetzt und das Feedback aus dem R&D war ermutigend. Nachdem ich gesehen habe, wie die Elemente zusammenkommen, bin ich zuversichtlich, dass wir ein exzellentes Spiel herausbringen werden.“

What do you think?