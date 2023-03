Alan Wake – Update zum Release lässt Fans hoffen

„Alan Wake 2, die lang erwartete Fortsetzung des 2010 von Epic Games veröffentlichten Psychothrillers, befindet sich in der Full-Production-Phase“, schreibt Remedy. „Im Jahr 2022 kam das Spiel an allen Fronten zusammen und wird für seinen mit Spannung erwarteten Start im Jahr 2023 bereit sein.“

Bei Remedy ist man derzeit mit mehreren Projekt unter Volldampf unterwegs, darunter Alan Wake 2, zu dem es ein aktuelles Release-Update gibt. Sollte alles glatt laufen, wird man den Titel schon in den nächsten Monaten in den Händen halten.

