Aliens: Dark Descent mit ersten Details enthüllt

Focus Home und Tindalos Interactive haben mit Aliens: Dark Descent ein brandneues Spiel des Kult-Franchise angekündigt, das 2023 für Konsolen und den PC erscheint.

In Aliens: Dark Descent übernimmt man die Kontrolle über einen Trupp hartgesottener Colonial Marines, um einen schrecklichen Xenomorph-Ausbruch auf Moon Lethe zu stoppen. Dazu führt man seine Soldaten im Echtzeitkampf gegen legendäre Xenomorphs, abtrünnige Agenten der unersättlichen Weyland-Yutani Corporation und eine Vielzahl schrecklicher Kreaturen, die neu im Alien-Franchise sind.

Euer Truppe, eure Waffe

In Aliens: Dark Descent infiltriert man große offene Ebenen und vernichten seine Feinde, indem man seinem Trupp Befehle erteilt und diese strategisch und intuitiv auf Knopfdruck aussendet. Allerdings muss man stets vorsichtig agieren, da der Tod dauerhaft ist und eure Feinde eure Taktiken an eure Aktionen anpassen werden, während sie euch jagen. Es gilt einzigartige Überlebenswege zu finden, Abkürzungen aufzudecken, sichere Zonen zu erstellen und den Bewegungstracker in einer beständigen Welt zu nutzen, in der eure Aktionen die Umgebungen für immer beeinflussen.

Sein Trupp lässt sich zudem mit einer Auswahl verschiedener Klassen anpassen. Spezialisiert so eure Soldaten mit einzigartigen Fähigkeiten und einem Arsenal an Waffen, Rüstungen und Perks für Missionen mit hohem Einsatz in einem tückischem Gebiet. Entwickelt eine Basis, um neue Technologien zu erforschen und euren Trupp noch weiter zu verbessern.

Außerdem müssen Ressourcen verwaltet und Risiken einkalkuliert werden, um die tödlichste Kreatur zu überlisten, der die Menschheit je begegnet ist.

Aliens: Dark Descent erscheint 2023 für PS5, PS4, Xbox Series und den PC.