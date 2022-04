Cold Iron Studios starten in Kürze in die Season 3 von Aliens: Fireteam Elite, dessen Details man vorab enthüllt. Los geht es am 19. April 2022.

Die neue Season des KoOp-Shooters umfasst ein neues Kit mit dem Titel Lancer sowie Loadout Presets als neues Feature. Darüber hinaus gibt es vier neue Waffen, 15 neue Perks, 14 neue Cosmetics und 11 zusätzliche Herausforderungskarten.

Passiv – Overwatch: Erhaltet im Stillstand oder in Deckung 1 Stack Overwatch pro Sekunde, bis zu 5. Overwatch erhöht Genauigkeit, Schaden und Stabilität um 3 % pro Stack. Allerdings verlierst man jede Sekunde, die man außerhalb der Deckung ist oder sich bewegt.

Perk 1 – Partikellanze: Feuere eine mächtige Partikelwaffe ab, die alle Feinde in der Schusslinie durchdringt und nur durch Gelände blockiert wird.

Perk 2 – Ansturm: Waffe sofort nachladen und automatisch nach jedem Schuss für die Dauer nachladen. Erhöht Waffenschaden und Schadenswiderstand um 20 %, verringert Bewegungs- und Feuerrate um 20 %.

Neue Waffen

Jeder Marine weiß, dass man das richtige Werkzeug für den richtigen Job mitbringen muss, und in Season 3 wird das einfacher als je zuvor. Loadout-Presets ermöglichen es nun, bis zu 10 Presets zu speichern, die Kits, Waffen und Cosmetics enthalten!

CQW: X1 Fireball: AoE beim Aufprall. Ein Werfer in einem nicht schweren Slot, der Feuerbälle mit dauerhaften Feuerflecken wirft.

Schwer: M41E4 Heavy Pulse Rifle: Moderate Streuung. Hohes Sustain. Das erste Standard-Maschinengewehr, das in den Heavy-Raum gebracht wurde.

Gewehr: X45 Bombard Flechette-Gewehr: Schnelleres Schießen. Größere Präzision. Alles der X43 Flechette SMG, die in den DMR-Raum gebracht wurden.

Handfeuerwaffe: Mark 7 Mod CQB Pistole: Automatischer Burst. Die Steuerung einer SMG, die in eine Maschinenpistole gehüllt ist.

Los geht es am 19. April 2022.