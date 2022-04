Tiny Tina’s Wonderlands – Coiled Captors-DLC angekündigt

Gearbox hat mit Coiled Captors den ersten von vier DLC-Drops für Tiny Tina’s Wonderlands angekündigt, der bereits am 21. April, also in dieser Woche erscheint. Was der erste Content-Drop verspricht, erfährt man nachfolgend.

Coiled Captors beginnt in Dreamveil Overlook, wo die rätselhafte Wahrsagerin Vesper auf euch wartet. Vor Äonen bekamen die Coiled Naga den größten Fang von allen: einen alten Gott. Sie fingen das Wesen in dem scharfzahnigen, ledrigen Körper eines mächtigen Seewargs ein und verbannten es tief in einem eisigen Berg. Nun liegt an euch, ihn aus seinem fleischigen Gefängnis zu befreien –doch dazu muss man durch winterliche Einöden, trockene Ruinen und überflutete Höhlen voller Feinde waten.

Das umfasst Coiled Captors

Neue Beute zum Sammeln, darunter Waffen, Ausrüstung und kosmetische Gegenstände. Jedes Mal, wenn man die immer furchterregenderen Formen des Bosses besiegt, erhält man verlorene Seelen, mit denen man Vespers Rad des Schicksals drehen kann. Drehungen dieser gruseligen Vorrichtung können euch mit legendären Waffen, Ausrüstung und anderen Gegenständen belohnen;

Neuer Inhalt in der Chaoskammer. Durch das Abschließen von Coiled Captors werden auch die jeweiligen Level und Bosse zum Pool der Möglichkeiten in Chaos Chamber, dem endlos wiederholbaren Endspiel von Tiny Tina's Wonderlands, hinzugefügt. Dies erweitert die unzähligen Kombinationen für Ihren zufälligen Dungeon und macht jeden Lauf so viel unvorhersehbarer.

Tiny Tina’s Wonderlands – Coiled Captors kann ab dem 21. April als Teil des Season Pass oder separat erworben werden. Der Season Pass ist unter anderem in der Chaotic Great Edition enthalten.