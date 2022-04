Uncharted-Autorin arbeitet an neuem Star Wars-Spiel

Um diese Vision wahr werden zu lassen, ist Skydance New Media in den letzten drei Jahren erheblich gewachsen und umfasst nun Entwickler und Artists mit jahrzehntelanger Triple-A-Erfahrung in Action- und Adventures Games, sowie verfügt man über ein vielfältiges Team kreativer Berater aus den Bereichen Film, Fernsehen, Spiele und Comics.

„Ich habe oft beschrieben, wie der Anblick von Star Wars im Jahr 1977 mein 12-jähriges Gehirn im Wesentlichen neu verdrahtete und mein kreatives Leben und meine Zukunft unauslöschlich formte“, so Hennig. „Ich freue mich sehr, wieder mit Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten, um interaktive Geschichten in dieser Galaxie zu erzählen, die ich liebe.“

Hennig hatte bereits unter EA an einem Star Wars-Spiel mit Visceral Games gearbeitet, das jedoch nie erschienen ist. Nun versucht man es noch einmal mit einem „reichhaltigen und filmischen Action-Adventure mit einer originellen Geschichte,“ heißt es in der Ankündigung. Welchen Namen das Spiel trägt und welche Plattformen man anstrebt, verrät man bisher jedoch nicht.

Skydance New Media , ein recht neues Studio, das 2019 von der Uncharted-Autorin Amy Hennig gegründet wurde, arbeitet an einer cineastischen Star Wars-Erfahrung, welche man heute angekündigt hat.

