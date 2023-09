Alone in the Dark – Reboot auf 2024 verschoben

Der Reboot von Alone in the Dark wurde auf 2024 verschoben, wie THQ Nordic mitteilt. Damit möchte man vor allem der großen Konkurrenz aus dem Weg gehen, die im Oktober vorherrscht.

In einem Statement des Entwicklers und Publishers heißt es, dass man die zusätzliche Zeit aber auch dafür nutzen wird, um weiter am Feinschliff zu arbeiten und den Reboot zum bestmöglichen Spiel zu machen, das sich die Fans wünschen.

„Unsere Absicht ist es, nicht mit Alans epischer Veröffentlichung in Konkurrenz zu treten und der schillernden Skyline von Städten zu entgehen, die von den anmutigen Schaukeln von Spider-Man geschmückt wird“, erklärt THQ Nordic. „Unser Ziel ist es, wirklich so Alone in the Dark wie möglich zu bleiben. Um dies zu würdigen, wurde das gruselige Horrorspiel auf den 16. Januar 2024 verschoben, um seine Schrecken zu enthüllen. Diese Verschiebung wird einem doppelten Zweck dienen: Sie ermöglicht uns nicht nur, das Spielerlebnis akribisch zu perfektionieren, sondern gewährt uns auch die nötige Gelegenheit, ganz in die bemerkenswerten Veröffentlichungen des Oktobers einzutauchen.“

Spielbarer Prolog weiterhin verfügbar

Einen Vorgeschmack bekommt man weiterhin mit der Demo des Spiels, die im PlayStation Store verfügbar ist. Diese bildet den Prolog ab und ist ein atmosphärischer, spielbarer Teaser, der eine Vorschau auf das Spiel gewährt, welches das Survival-Horror-Genre begründet hat.

Einer der Bewohner der Villa Derceto, Jeremy Hartwood, verhält sich in letzter Zeit ungewöhnlich. Er bittet Grace um eine Kleinigkeit: Sie soll ihm helfen, einen Brief an seine Nichte Emily Hartwood zu schicken. Sie scheint die Einzige zu sein, die die außerirdischen Schrecken verstehen kann, die Jeremys Geist heimsuchen.

Grace bietet natürlich ihre Hilfe an und begibt sich auf eine kurze, aber bemerkenswerte Reise durch einen Flügel der Villa Derceto, der von einer Präsenz heimgesucht wird, die aus den Tiefen des Bayou aufgestiegen zu sein scheint.

Alone in the Dark erscheint nun also am 16. Januar 2023 für PS5, Xbox Series X|S und den PC.