Alone in the Dark Spotlight am Donnerstag angekündigt

THQ Nordic hat einen Alone in the Dark Spotlight Showcase für den kommenden Donnerstag angekündigt. Dort erlebt man einen ersten Blick auf das Remake.

In diesem Mini-Showcase wird man Antworten auf einige der dringendsten Fragen rund um das Spiel enthüllen, sowie unerwartete Enthüllungen präsentieren, heiß es in der Ankündigung.

Den Alone in the Dark Spotlight Showcase kann man in der Nacht von Donnerstag zu Freitag um 2 Uhr unserer Zeit auf Youtube und Twitch verfolgen. Den entsprechenden Stream haben wir bereits eingebunden.

Über Alone in the Dark

Alone in the Dark ist eine Liebeserklärung an das bahnbrechende Original und bietet eine fesselnde Geschichte aus der Sicht einer der beiden Protagonisten: Die Spieler schlüpfen entweder in die Rolle von Edward Carnby oder von Emily Hartwood und erkunden die Umgebung, bekämpfen Monster, lösen Rätsel und entdecken die beunruhigende Wahrheit von Derceto Manor.

Tief im Süden der 1920er Jahre ist Emily Hartwoods Onkel verschwunden. Zusammen mit dem Privatdetektiv Edward Carnby begibt sie sich auf eine Reise nach Derceto Manor, einem Heim für Geisteskranke, in dem etwas lauert. Sie treffen auf seltsame Bewohner, alptraumhafte Reiche und gefährliche Monster und decken schließlich eine Verschwörung des Bösen auf.

An der Schnittstelle zwischen Realität, Mysterium und Wahnsinn steht hier ein Abenteuer bevor, das die grundlegenden Überzeugungen auf den Kopf stellen wird. Wem kann man vertrauen, was wird man glauben und was wird man als Nächstes tun?

Diese Neuinterpretation der ursprünglichen Trilogie wird die Spieler bis auf die Knochen erschrecken und kehrt mit einer völlig neuen Geschichte und mythischen Schauplätzen zurück, die es zu erforschen gilt.

Alone in the Dark wird derzeit für PS5, Xbox Series X|S und den PC entwickelt.