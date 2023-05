Lies of P – Behind-the-Scenes blickt hinter die Entwicklung

Zum Geburtstag von Pinocchio gewährt Entwickler Neowiz heute neue Einblicke in die Entwicklung von Lies of P, das später in diesem Jahr erscheint.

Das neue Video wird von Projektleiter Ji Won Choi und dem Art Director Chang Kyu Noh begleitet, die mehr über die Story, die Charaktere, den Ton, der Art Direction und vielem mehr aus dem Souls-ähnlichen Spiel verraren, während im zweiten Video die Schauspielerin Allegra Marland (Elden Ring, The Crown) einen tiefen Einblick in ihren Charakter Sophia gibt.

Im Video geben Choi und Roh in einer Frage-Antwort-Runde zusätzliche Einblicke in die akribischen Entwürfe der Darsteller und der Spielwelt, ihre Inspirationen für die Entwicklung des Spiels und vieles mehr.

Im Video-Interview mit Marland erlangt man einen detaillierten Einblick in Sophia und wie sie dazu beigetragen hat, den mysteriösen Charakter zum Leben zu erwecken. Sophia ist insofern einzigartig, als sie die Fähigkeit erlangt hat, die Zeit zu manipulieren, nachdem sie die wahren Kräfte von Ergo erweckt hat. Marland beschreibt einige ihrer Lieblingszeilen und wie sie die Figur im Kontext der Geschichte sieht.

Lies of P bietet eine elegante Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampf- und Charakterentwicklungssystem und eine fesselnde Geschichte mit interessanten erzählerischen Entscheidungen, in der P umso menschlicher wird, je mehr Lügen er erzählt. Aber in einer Welt voller Lügen kann man niemandem trauen.

Lies of P wird auch Teil des Summer Game Fest sein, wo man neue Gameplay-Szenen erwarten kann.