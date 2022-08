Amazon steht vor der Übernahme von Electronic Arts – Gerücht

Momentan sind das jedoch alles noch Gerüchte, die sich im Laufe des Tages entweder bewahrheiten oder nicht. Falls dem tatsächlich so sein sollte, dürfte die Übernahmen ein längerer Prozess werden, der durch verschiedene Instanzen genehmigt werden muss. Electronic Arts gehört weiterhin zu einem der größten Publisher in der Branche.

Sollte es tatsächlich zu einer Übernahme kommen, wäre Amazon sofort im Besitz zahlreicher und wertvoller Marken wie Need for Speed, Dragon Age, Mass Effect, Apex Legends, sowie die ganzen EA Sports Titel. Daraus könnten sich idealerweise vermehrt TV-Produktionen basierend auf den Franchises ergeben, die man dann bei Amazon Video findet.

Wie USA Today meldet , möchte man möglicherweise noch am heutigen Freitag bekanntgeben, dass Amazon ein formelles Übernahmeangebot für Electronic Arts vorgelegt hat. Neben Amazon wurden in den letzten Wochen auch Apple und Disney als potenzielle Käufer gehandelt.

What do you think?