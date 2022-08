DualSense Edge Controller – Das umfasst die Lieferung, neue Bilder & mehr

Was der DualSense Edge am Ende kosten wird, darüber gibt es derzeit noch keine Infos. Man kann aber von 150 EUR aufwärts ausgehen, wenn man vergleichbare Produkte heranzieht. Die Verfügbarkeit des DualSense Edge wird zudem erst in einigen Monaten erwartet.

Der DualSense Edge Controller ermöglicht es dank hardware- und softwarebasierter Anpassungsoptionen, sein persönliches Spielerlebnis zu personalisieren. Dies umfasst Bedienelemente wie Tasteneingaben, die beiden Sticks und Trigger, plus diverse Voreinstellungen. Sobald man für einzelne Spiele die optimale Einstellung gefunden hat, können diese in Bedienelementprofilen gespeichert werden.

