Das Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Die Veröffentlichung ist für Anfang 2023 geplant.

Ebenfalls heute angekündigt wurde eine spielbare Demo von Wo Long: Fallen Dynasty auf der Tokyo Game Show 2022, die am 15. September auf der Makuhari Messe in Chiba beginnt. Dies ist die weltweit erste spielbare Demo, die man am Stand von Koei Tecmo erleben kann.

Wo Long: Fallen Dynasty erzählt die dramatische, actiongeladene Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten, der in dieser düsteren Fantasy-Version der späten Han-Dynastie ums Überleben kämpft und in die Drei Reiche von Dämonen heimgesucht werden. Als Spieler muss man sich mithilfe von chinesischen Kampfkünsten wehren, Schwertmanövern anwenden und sich gegen zahlreiche tödliche Kreaturen und feindliche Soldaten wehren. Nur die im Inneren eines jeden Kriegers verborgenen wahren Kräfte können die Widersacher stoppen.

Das Video zeigt die düsteren Drei Reiche, die von Dämonen heimgesucht werden, und gibt Einblicke in die Schwertkampf-Action, die auf den chinesischen Kampfkünsten basiert und in der die Aktionen zwischen offensiven und defensiven Manövern wechseln.

