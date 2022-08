The Last of Us: Part I – Special stellt die Zugänglichkeits-Optionen vor

Das Remake von The Last of Us Part I steht nicht nur für ein bisschen hübschere Grafik und mehr Frames, auch die Zugänglichkeits-Optionen für Spieler mit Handicaps werden implementiert.

Als Vorbild diente hier The Last of Us Part II, allerdings geht man für das Remake noch einen Schritt weiter. Dies umfasst nun auch Audiobeschreibungen für Filmsequenzen und haptisches Feedback für Dialoge, wie man in einem Special auf dem offiziellen PlayStation Blog schreibt:

„Wir denken, dass das Spiel für blinde und gehörlose Spieler sowie für Spieler mit Bedarf an motorischer Barrierefreiheit ein zugängliches Erlebnis bietet“, erklärt Game Director Matthew Gallant. „Die größte neue Funktion sind die Audiobeschreibungen für Filmsequenzen. Wir haben uns mit Descriptive Video Works zusammengetan, einem professionellen Dienst, der sich auf TV-, Film- und Videospieltrailer spezialisiert hat, und haben das System in die Filmsequenzen und für alle unsere lokalisierten Sprachen integriert.“

Betonungen mittels haptischem Feedback

Was die Dialoge mittels haptischem Feedback betrifft, so kann zum Beispiel ein gehörloser Spieler fühlen, wie ein Satz gesprochen wird. Dies reicht von üblicher Aussprache bis hin zur Betonung, die um Untertitel ergänzt werden. So bekommt man ein besseres Gefühl dafür, wie das Gesprochene vorgetragen wird.

Viele dieser Funktionen wurden so programmiert, dass sie perfekt ineinandergreifen. Hierfür stehen einem zunächst drei Barrierefreiheit-Voreinstellungen zur Wahl – barrierefreies Sehen, barrierefreies Hören sowie barrierefreie Motorik. Dies dient als Ausgangspunkt, von dem man aus weiter sein individuelles Spielerlebnis festlegen kann.

Das komplette Special mit allen verfügbaren Optionen hat der offizielle PlayStation Blog für euch. The Last of Us Part I erscheint am 02. September. Bereits zuvor, nämlich am 31. August, kann man sich auf die ersten Reviews zum Spiel freuen.