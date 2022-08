SiFu – Sommer-Update bringt neues Scoring-System & Outfits

Diejenigen, die Sifus Weg nach Wude bereits gegangen sind, können sich über brandneue Gameplay-Modifikatoren und ein neues Punktesystem freuen, die ihre Fähigkeiten bis an die absolute Grenze bringen oder ihnen die Möglichkeit geben, stressfrei auf Feinde einzugehen. Diese Modifikatoren schwingen in beide Richtungen und steigern oder schwächen Sifus Herausforderung, indem sie Feinde ignorieren und sie daran hindern, Waffen aufzuheben, oder einem unendliche Gesundheit und Struktur sowie unzerbrechliche Waffen verleihen. Spieler, die eine echte Herausforderung suchen, können ihre eigenen „Hardcore“-Runs absolvieren, indem sie Feinde noch stärker machen, ihren Charakter auf einen einzigen Trefferpunkt reduzieren und Alterung sowie Bewachung entfernen.

