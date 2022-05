Ambulance ab Donnerstag im Digital-Stream + Give Away

Universal Pictures bringt am morgigen Donnerstag den Action-Streifen Ambulance in den Digital-Stream, der unter der Leitung des Transformers-Machers Michael Bay entstanden ist. Action ist hier also garantiert, zu der wie ein kleines Give Away haben, mit dem ihr direkt in die selbige einsteigen könnt.

Mit Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II und Eiza González in den Hauptrollen, nimmt euch Ambulance auf einen Trip voller explosiver Autostunts, Nervenkitzel pur und einer Story, wie sie nur Hollywood schreiben kann.

Ambulance von Michael Bay

Alles beginnt in Ambulance mit einem eigentlich schnellem und sauberem Banküberfall, der jedoch nicht nur unglücklich schief geht, sondern sich unerwartet zu einer nervenaufregenden Hetzjagd durch die Straßen von Los Angeles entwickelt. Gefangen in einem Krankenwagen, mit einem niedergeschossenem Polizisten und einer Sanitäterin als Geisel an Bord, verspricht Ambulance ein cineastisches Action-Spektakel, das es so schon lange nicht mehr gegeben hat.

Ab 26. Mai im Stream & in Kürze in Handel

Ambulance ist dem 26. Mai 2022 zum Heimkinostart bei allen größeren Streaming-Anbietern zum Kauf und zum Leihen verfügbar, darunter bei Apple TV, Google TV, Amazon Prime Video & Co. Wer sich den Spaß auf Blu-ray, DVD und 4K UHD geben möchte, findet Ambulance ab dem 09. Juni auch im Handel.

Ambulance ab 26. Mai im Stream

Die meisten Streaming-Dienste können bequem von der PS5 und PS4 aus genossen werden, inkl. Apple TV. Passend dazu vergeben wir zusamen mit Universal Pictures drei Give Aways in Form von iTunes Gutscheinen, mit denen ihr Ambulance umgehend genießen könnt.

Wer Interesse hat, dazu einfach unsere Kommentarfunktion mit dem Filmwunsch nutzen. Aus allen Interessenten verlosen wir am Samstag je einen iTunes Gutschein, der einen tollen Filmabend verspricht.