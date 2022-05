Call of Duty: Modern Warfare 2 – Es gibt ein Release-Datum!

Für viele Fans war es ein Grund zu feiern, als Activision und Infinity Ward vor knapp einem Monat “Call of Duty: Modern Warfare 2“ offiziell angekündigt hatten und von einer neuen Äre der Reihe sprachen.

Nun gibt es auch das dazugehörige Releasedatum: am 28.10.2022 soll es so weit sein. Das kündigte man heute unter anderem auf den ofiziellen Twitter-Account an.

Passend dazu wurde auch ein Video veröffentlicht, welches mit einer großangelegten Aktion verschiedene Artworks präsentieren und die Lust auf den Titel steigern soll.

„Call of Duty: Modern Warefare 2“ erscheint also am 28.10.2022. Für welche Konsolen der Titel erscheint und ab wann man ihn vorbestellen kann ist aktuell aber noch offen.