Sony kündigt Days of Play 2022 an, diese Spiele & Zubehör werden günstiger

Wie vermutet, hat Sony die Days of Play 2022 angekündigt, bei denen man wieder ein wenig bei Spielen und Zubehör sparen.

Mit von der Partie sind in diesem Jahr diverse Third-Party Games, ebenso First-Party Games direkt von Sony, sowie PS5 Zubehör. Die Preise verrät man allerdings erst zum Start am 25. Mai 2022. Mitmachen tun auch wieder diverse Händler vor Ort, wie Media Markt, Saturn, Amazon.de, Otto etc.

Zu den Spielen gehören dann unter anderem:

LEGO Star Wars: Skywalker Saga

Dying Light 2 Stay Human

Destiny 2 Witch Queen

Far Cry 6 Standard Edition

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Sackboy: A Big Adventure (PS5)

The Last of Us Part II (PS4)

und aus der Zubehör-Ecke:

PlayStation VR Mega Pack

DualSense Controller in Weiß, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink und Galactic Purple

Auch der PlayStation Gear Store hat einige Deals auf Lager. Zu diesen zählen:

Days of Play mit 20 % Rabatt auf ausgewähltes Merchandise.

Gebt am 25. Mai 50 € aus und sichert euch einen kostenlosen Dosenkühler zu eurer Bestellung dazu.

Kauft am 26. Mai zwei Artikel von God of War und bekommt einen dritten kostenlos.

Am 27. Mai gibt es für 24 Stunden ein „5 unter 5€ “ Angebot der PlayStation Shapes.

Eine günstigere PS5 ist wie erwartet nicht dabei, da einfach keine Konsolen vorhanden sind.

Die Days of Play finden diesmal bis Mittwoch, den 8. Juni, um 23:59 Uhr statt, oder solang der die Artikel verfügbar sind.