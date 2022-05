BioShock – Neue Details zur Spielwelt & dem Kampfsystem

2K Games und Cloud Chamber arbeiten nach wie vor am neuen BioShock, zu dem jetzt weitere Details zur Spielwelt und dem Kampfsystem aufgetaucht sind.

Diese werden in aktuellen Jobanzeigen erwähnt, wo unter anderem nach einem Lead Combat Designer gesucht wird. Darin ist die Rede von experimentellem Gameplay und einer immersiven Sandbox World, die man für BioShock 4 anstrebt. Im Detail liest sich das wie folgt:

„Du wirst der führende Experte des Teams auf deinem Gebiet und ein Beispiel für den Rest des Studios in deiner Fähigkeit sein, unglaubliche, überzeugende Inhalte zu inspirieren und zu erstellen. Du hast eine Fülle von Erfahrungen und Informationen, die dich begeistern mit dem Team um dich herum zu teilen. Du bist auch begeistert davon, Grenzen zu überschreiten und experimentelles Gameplay zu erleben. Wir haben die Stage für eine atemberaubende erzählerische und systemgesteuerte Erfahrung geschaffen, hilf uns, dieser fantastischen Welt Leben einzuhauchen. Als Führungsrolle , suchen wir jemanden, der von der Möglichkeit angetrieben wird, ein Team von Entwicklern zu leiten und zu betreuen, einen kollaborativen und kreativen Raum zu fördern und unsere Werte zu vertreten.“

Speziell zum Gameplay heißt es:

„Sie entwickeln ein FPS-Kampfparadigma, das zugänglich und zufriedenstellend ist und ein hohes Maß an Ausdruck und Experimentieren des Spielers in einer hochreaktiven Welt ermöglicht.“

Zuletzt war aber auch die Rede davon, dass das neue BioShock möglicherweise zu ambitioniert sei und in der Entwicklerhölle feststeckt, so dass erste Entwickler wieder hingeschmissen haben. Kritik gab es daran, dass die Vision für das neue BioShock etwas zu ambitioniert sei, wonach sich auch die aktuellen Jobanzeigen anhören. In Folge dessen glaubt man, dass es in der Art nicht zu realisieren sei.

Wann BioShock erscheinen soll, ist derzeit unklar.