Battlefield 2042 – Season 1 Update lässt Support für Hazard Zone fallen

Entwickler DICE hat ein weiteres Update für die Season One und die Zukunft von Battlefield 2042 veröffentlicht, in der man wesentliche Teile des Shooters schon wieder fallen lässt.

Einst als Highlight von Battlefield 2042 angepriesen, wird die Entwicklung von Hazard Zone im weiteren Sinne eingestellt. Der Modus ist zwar nach wie vor verfügbar und kritische Fehler werden ebenfalls behoben, neue Inhalte oder Updates wird es dafür aber nicht mehr geben.

„Wir stellen die zukünftige Entwicklung von Hazard Zone ein“ so DICE. „Wir alle im Team hatten während unserer gesamten Entwicklung große Ambitionen und große Hoffnungen in dieses neue Battlefield-Erlebnis, aber wir sind die ersten, die unsere Hände hochhalten und anerkennen, dass es in Battlefield 2042 nicht das richtige Zuhause gefunden hat und wir werden stark davon profitieren, wenn wir unseren Fokus und unsere Energie auf die Modi richten, mit denen wir euch am meisten beschäftigen sehen.“

DICE