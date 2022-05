Tarsier Studios deuten neues Projekt an, erster Teaser

Nach Little Nightmares und Little Nightmares II arbeiten die Tarsier Studios an einem brandneuen Projekt, zu dem jetzt der erste Teaser veröffentlicht.

Wer auf eine weitere Fortsetzung des Horror-Franchise gehofft hat, wird hier wohl enttäuscht, denn die Tarsier Studios gehören inzwischen zur Embracer Group, während das Little Nightmare-Franchise (unser Review) bei Bandai Namco liegt. Insofern wird man bei Tarsier wohl etwas komplett Neues entwickeln.

Der erste Teaser, der heute auf Twitter veröffentlicht wurde, verrät noch nicht allzu viel. Offenbar strebt man aber wieder ein etwas düsteres Setting an. Zu sehen ist eine Holzhütte, sowie ein Auto, das auf einer einsamen Straße fährt.

Bis die Tarsier Studio das neue Projekt vollständig enthüllt, vergehen womöglich nur noch ein paar Tage. So könnte man das anstehende Summer Game Fest nutzen, um einen ersten echten Blick auf das Spiel zu gewähren.

Bis dahin heißt es wie üblich geduldig sein.