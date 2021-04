AMD FidelityFX für Konsolen bestätigt, zuerst auf Xbox

Bereits im März gab es Hinweise darauf, dass AMD ihre FidelityFX-Technologie auch für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X|S umsetzen wird. Dabei handelt es sich um ein Pendant zu Nvidias DLSS Super Sampling Technologie, die zunächst für Xbox Series X|S angekündigt wurde. Die PS5 dürfte allerdings folgen.

Während des gestrigen Microsoft Game Stack Live Event hat AMD jedenfalls bestätigt, dass man AMD FidelityFX auch im Konsolen-Bereich anbieten wird. Dass man auf dem Event nicht explizit von der PS5 spricht, ergibt sich von selbst.

Auf dem Event hieß es jedenfalls:

„Heute freuen wir uns sehr, euch mitteilen zu können, dass AMD FidelityFX jetzt für Xbox verfügbar ist! Diese Nachricht macht es noch einfacher als zuvor, plattformübergreifende Spiele zu schreiben. Entwickler können mit ausgewählten Optimierungen für Windows und Xbox auf ausgewählte AMD FidelityFX-Effekte zugreifen. Spieleentwickler können jetzt mit AMD FidelityFX direkt aus dem Xbox Series X | S Game Development Kit weitere plattformspezifische Optimierungen nutzen.“

Für AMD sei diese Entwicklung sehr aufregend, heißt es weiter, die hart daran gearbeitet haben, um diese Technologie noch mehr Entwicklern zur Verfügung zu stellen. Man wird sich zudem weiterhin bemühen, dass diese Technologie bei der plattformübergreifenden Spieleentwicklung eine Vorreiterrolle spielen wird.

Xbox-Spieleentwickler, die an AMD FidelityFX interessiert sind, können dies mit dem neuesten Game Development Kit (GDK) tun, in dem Beispiele für kontrastadaptives Schärfen, variable Schattierung und Raytraced Shadow Denoiser-Technologien bereitgestellt werden.

Momentan nur für Xbox verfügbar, ist fest davon auszugehen, dass auch die PS5 Dev-Kits in Zukunft damit ausgestattet werden. Leider ist Sony in dieser Generation etwas langsam, was neue Features und Tools betrifft, die gegenüber der Xbox noch mächtig aufzuholen haben.

Vielleicht ist AMD FidelityFX ja endlich mal ein Grund, aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen und zu liefern.