Amnesia: The Bunker erscheint etwas später

Amnesia: The Bunker erscheint am 16. Mai 2023.

Zum ersten Mal genießen Spieler in Amnesia: The Bunker ein hohes Maß an Freiheit, um das Gameplay zu beeinflussen und ihren eigenen Spielstil zu wählen, während sie diese halboffene Welt nach Belieben erkunden. Da es diesmal kaum geskriptete Ereignisse gibt und ständige Spannungen durch eine allgegenwärtige Bedrohung entstehen, liegt es an jedem Spieler, seinen Überlebensansatz zu verfeinern.

„Es ist uns wichtig, dem Spiel gerecht zu werden, und angesichts dieser Produktionsstopps möchten wir das Endprodukt nicht überstürzen. Das Team arbeitet hart daran, The Bunker so gut wie möglich zu machen, und ein paar Wochen machen den nötigen Unterschied aus.“

Frictional Games verschiebt doch noch einmal ihre neue Horror-Erfahrung Amnesia: The Bunker, das somit den Release im März verpasst. Als neuen Termin strebt man den kommenden Mai an.

