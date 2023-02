PS5 Beta Firmware mit Discord-Support & VVR-Erweiterung gestartet

Abschließend ist damit auch das manuelle Hochladen von Screenshots oder Clips von der PS5 in die App möglich, von wo aus diese in sozialen Medien oder mit deinen Freunden geteilt werden können.

Die Spielebibliothek wird ebenfalls aktualisiert, in der man jetzt schon beim Hinzufügen zur Spielliste sortieren und filtern kann. Diese Filter in der Bibliothek lassen sich nutzen, um ganz einfach PS VR- und PS VR2 Spiele zu finden, sobald PS VR2 später in diesem Monat erscheint.

Besonders spannend ist die drahtlose Aktualisierung des DualSense Controller, dessen Firmware bislang nur via USB aktualisiert werden konnte. Möglicherweise muss dazu zunächst die Firmware noch per USB aufgespielt werden, beim nächsten Mal funktioniert es dann drahtlos.

