Tchias – Finales Behind-the-Scenes widmet sich Neukaledonien

Awaceb wurde von zwei Kindheitsfreunden aus Neukaledonien gegründet und der kommende Titel des Studios ist eine Liebeserklärung an ihre Heimat. Die Spielwelt ist voller Einflüsse aus Pflanzen- und Tierwelt des Archipels und viele Orte im Spiel haben ein direktes Vorbild in der echten Welt.

What do you think?