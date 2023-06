In ersten Tests muss sich Amnesia: The Bunker bereits beweisen, die generell gut ausfallen, aber auch Schwächen aufzeigen.

Hier verspricht man ein hohes Maß an Freiheit, um das Gameplay zu beeinflussen und seinen eigenen Spielstil zu wählen, während man diese halboffene Welt nach Belieben erkundet. Da es diesmal kaum gescriptete Ereignisse gibt und die allgegenwärtige Bedrohung für ständige Spannung sorgt, liegt es am Spielern, seine Überlebenstechniken zu verfeinern.

Amnesia: The Bunker spielt wenig überraschend in einem Bunker aus dem Ersten Weltkrieg. Ein unerbittliches, KI-gesteuertes Monster verfolgt einen und das Überleben hängt davon ab, Werkzeuge zu finden, Gegenstände herzustellen und im Licht zu bleiben.

