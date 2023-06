PS5 Firmware 23.01-07.40.00 online, Message-System wird verbessert

Das Update umfasst zudem alle Änderungen des letzten PS5 Feature-Update , das unter anderem die Discord-Integration mit sich brachte. Außerdem an Bord war die Unterstützung für VRR mit der 1440p-Auflösung, sowie eine Reihe von Verbesserungen in den Bereichen Benutzererfahrung, Barrierefreiheit und soziale Funktionen.

Laut dem offiziellen Changelog werden damit „die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert“. Was das im Detail bedeutet, dürfte die Erfahrung in den nächsten Tagen zeigen.

