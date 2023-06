WD_Black stellt verbesserte 4TB SSD für die PS5 vor

Western Digital hat eine offiziell lizenzierte SSD mit einem Volumen von 4TB für die PS5 vorgestellt, die ab sofort verfügbar ist. Günstig wird die WD_BLACK SN850P NVMe jedoch nicht.

Die neue Version mit der Kennzeichnung ‚P‘ am Ende profitiert von der PCIe Gen4 NVMe-Geschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s2 beim Lesen und 6.600 MB/s2 beim Schreiben, um so ein reaktionsschnelles und nahtloses Spielerlebnis zu gewährleisten. Laut Western Digital reicht die neue 4TB-Version für bis zu 100 Spiele.

WD_BLACK SN850P NVMe 4Tb Edition

Die PlayStation-Version verfügt zudem über ein exklusives Kühlkörperdesign mit PlayStation-Logo und wurde für den M.2-Slot der PlayStation 5 optimiert, so dass die Installation problemlos funktioniert. Insgesamt spricht man von einem verbesserten Design.

Western Digital schreibt hier:

WD_BLACK SN850P NVMe Specs

WD_BLACK SN850P NVMe Spezifikationen

Preislich muss man für die WD_BLACK SN850P NVMe in der 4Tb Edition leider sehr tief in die Tasche greifen, die mit einem UVP von 550 US-Dollar angegeben wird, also so viel, wie die PS5 an sich schon kostet. Ein Preisverfall wird aber auch hier in in Zukunft erwartet.

Günstiger ist aktuell die 2Tb Edition für 179 EUR und die 1TB Edition für 104 EUR bei den Days of Play Sales. Allerdings handelt sich dabei noch um die Vorgänger-Version.

Die WD_BLACK SN850 SSD zählt derzeit zu den schnellsten Zusatzspeichern überhaupt, die es für PS5 gibt, welche selbst die Spezifikationen der Konsole an sich in Bezug auf die Geschwindigkeit übersteigt. Nicht umsonst, wurde diese vom PlayStation Architect Marc Cerny empfohlen.

Abseits WD_Black gibt es allerdings weitere Optionen, darunter von Samsung, Crucial, Sabrent Rocket, PNY und weitere, die man ebenfalls nutzen kann.