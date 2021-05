Among Us – Multiplayerhit kommt auf die Playstation

Neben dem neuen Gameplay von Ratchet und Clank, sowie dem Trailer zu Subnautica Below Zero ist die dritte Ankündigung der State of Play ein wenig untergegangen. Ohne große Warte wurde nämlich angekündigt, dass der Multiplayerhit Among Us noch dieses Jahr seinen Weg auf Sonys Konsolen findet.

Einen genauen Termin gibt es nicht, aber wir können wohl ziemlich sicher mit einer Veröffentlichung im Laufe von 2021 rechnen. Bedient werden die Playstation 4 und die Playstation 5. Als Bonus bekommen Spieler außerdem ein Ratchet und Clank Kostüm obendrauf.

Among Us ist ein kleines, soziales Spiel von den amerikanischen Entwicklern InnerSloth. Nachdem es zu Beginn weitgehend unter dem Radar lief, bekam das Spiel durch die weltweite Pandemie plötzlich ungeahnte Aufmerksamkeit.

Das liegt vor allem an dem besonderen Gameplay, das Among Us bietet. Grundsätzlich geht es darum, als Gruppe von kleinen, bunten Astronauten ein Raumschiff wieder in Gang zu setzen. Dazu müssen Aufgaben in simplen Minispielen gelöst werden.

Der Clou: ein oder mehrere Spieler der Gruppe arbeiten heimlich gegen den Rest. Ihr Ziel besteht darin, die anderen Astronauten umzubringen bevor sie das Raumschiff vollständig repariert haben. Werden sie dabei erwischt, werden sie rausgeworfen und verlieren.

Der soziale Aspekt des Spiels besteht darin, dass immer wieder Sitzungen abgehalten werden, etwa, wenn jemand eine Leiche gefunden oder etwas mysteriöses beobachtet hat. Zwischen den Sitzungen darf nicht kommuniziert werden.

Hier ist nun das Verhandlungsgeschick der Spieler gefragt. Jeder hat nur einen Teil des Geschehens gesehen und schnell stehen die ersten Anschuldigungen im Raum. Hat sich der gelbe vorhin nicht merkwürdig verhalten? Der blaue war doch die ganze Zeit bei mir, oder nicht?

Bei mehreren Impostern bleibt außerdem nach der Sitzung unklar, ob der oder die richtige rausgeworfen wurde. So entsteht eine spannende Atmosphäre und es werden andere Fähigkeiten benötigt, als in den meisten anderen Multiplayerspielen.

Durch die große Verfügbarkeit und Cross-Play kann außerdem nahezu jeder mitspielen. Während die einen am PC sitzen, können sich weniger Spiel-Interessierte auch mit dem Smartphone dazuschalten. Ob Cross-Play auch mit den Playstation Versionen möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Es wäre allerdings wichtig, um weiterhin mit allen spielen zu können und darüber hinaus technisch nicht besonders aufwändig.