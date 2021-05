Returnal – Hardwareseitiger Crash des Systems & andere Bugs

Seit nun zwei Tagen kann man sich in Returnal auf dem forderndem Alien-Planeten Atropos austoben, ein Erfahrung, die derzeit nicht für jeden Spieler optimal läuft. So hat man hier mit einem ungewöhnlichen Bug zu kämpfen, der sich wohl nicht so einfach beheben lässt.

So kommt es bei einigen Spielern wohl zum Crash des gesamten System, was laut Housemarque jedoch nicht am Spiel liegen soll, sondern an der PS5 selbst. Das Problem wurde an Sony weitergereicht, die nun für Abhilfe schaffen sollen. In einem Discord-Chat sagte Housemarque dazu, dass das Problem irgendwo im Pre-Start-System läge.

„Dies ist ein Problem mit der Plattform. Wir haben unseren Bericht an [Sony] gesendet. Insbesondere hat es etwas mit dem Pre-Start-System zu tun,“ so Housemarque.

Was das Pre-Start System sein soll, kann nur spekuliert werden, ebenso gibt es bis jetzt keinen Workaround, so dass betroffene User einfach abwarten müssen, wie Sony hierauf reagiert. Ärgerlich, aber derzeit nicht zu ändern.

Weitere Bugs und Fehler

Darüber hinaus ist sich Housemarque diverser Bugs und Fehler bewusst, die man schnellstmöglich korrigieren wird. Dazu gehört das Fehlen einer Save Option, was die User kritisieren, fehlende Interaktionen mit dem Fabrikator, wenn man einen der Pre-Order Suits nutzt (einfach den aktuellen Run wiederholen), es gibt ein paar Audio-Probleme, unsichtbare Barnacles blockieren den Weg, sowie fehlende Interaktionen nach dem Button-Re-Mapping.

Ein baldiger Patch scheint also in Aussicht zu sein, der die gröbsten Fehler korrigieren wird, während man sich bis dahin mit Workarounds und erneuten Runs behelfen muss.

Ansonsten kann Returnal technisch durchaus beeindrucken, wenngleich noch etwas Luft nach oben ist. Nach all den vorherigen Versprechen scheint der Rogue-like Shooter jedoch ein eher spezielleres Publikum anzusprechen, der doch fordernder ist, als manch einer angenommen hat. Insbesondere die Spiel-Balance wird in diesem Punkt kritisiert.

Returnal ist ab sofort und exklusiv für PS5 erhältlich.