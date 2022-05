Apex Legends: Errettung gestartet, das bietet der Battle Pass

EA und Respawn erinnern noch einmal daran, dass ab sofort Apex Legends: Errettung in der neuen Season verfügbar ist. Damit stellt man heute auch den neuen Battle Pass vor.

In Errettung stößt der neue und heldenhafte Verteidiger Newcastle dazu, eine neue Legende, sowie gibt es eine überarbeitete Sturmpunkt-Karte mit gefährlichen neuen IMC-Arsenalen und ein überarbeitetes Ranglistensystem.

Apex Legends: Errettung Highlights

Die neue Legende Newcastle hat unzählige Male versucht, sich für die Apex-Spiele zu qualifizieren. Jetzt hat er es endlich geschafft. Als Beschützer seiner kleinen Stadt muss er sich unter den Legenden beweisen, um die Sicherheit von Harris Valley auch weiterhin zu gewährleisten.

Passend dazu gibt es die neue Sturmpunkt-Karte. Als sich ein riesiges Monster aus den Wellen von Sturmpunkt erhob, haben es die Legenden gemeinsam besiegt und lange vergrabene IMC-Arsenale freigelegt, deren Waffen- und Beutelager von robotischen Spectres bewacht werden. Darüber hinaus können die Legenden den Kadaver der gestrandeten Meereskreatur erkunden, um den enormen Schatz im Bauch der Bestie zu finden.

Auch auf ein neues neues Ranglistensystem kann man sich freuen, das ein überarbeitetes Ranglistensystem, das Rang-Degradierungen, angepasste Teilnahmegebühren, eine neue Stufe und eine Überarbeitung der Ranglistenpunkte einführt, um das Teamwork zu fördern. Bis auf drei Spiele wurde hierzu der Degradierungsschutz entfernt, wodurch die Latte in jedem Spiel noch höher liegt. Die Mitglieder eines Squads müssen zusammenarbeiten, um sich nach oben zu kämpfen. Und dank der neuen Rookie-Stufe gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um das Ranglistenspiel auszuprobieren.

Abschließend gibt es einen neuen Battle Pass. Fuse führt sein Squad mit seiner legendären „Sir-Fitzroy-Skin“ zum Sieg, während Bloodhound mit der „Animalische-Zukunft-Skin“ den Drachen in sich weckt. Die legendäre „Wurmgeboren-Skin“ verwandelt die C.A.R. MP in eine Waffe, die eines Ritters würdig ist. Außerdem gibt es epische Skins für Mad Maggie, Newcastle und Pathfinder sowie vollständige Sets, die ihre neuen Looks abrunden.

Außerdem können Spieler die reaktiven „Spitfire-Skins“, „Winterseele“ und „Geschmolzene Seele“, freischalten. Der Battle Pass enthält darüber hinaus noch viele weitere Belohnungen wie ein neues Musik-Pack, Ladebildschirme, Emotes, Abzeichen und Waffen-Talismane.

Einen Blick auf den neuen Battle Pass liefert der aktuelle Trailer.