Apex Legends: Neue Season im Detail vorgestellt

Bei der Taktischen Fähigkeit kommt Vantages kleiner Begleiter Echo ins Spiel. Die kleine Fledermausartige Kreatur flattert an eine vorher festgelegte Position, zu der Vantage dann mithilfe ihres Jetpacks springen kann. So lassen sich Abgründe und Entfernungen schnell überwinden und hohes Gelände zum Vorteil genutzt werden.

Mit Spotter’s Lens bekommt Vantage beim Zielen auf eine andere Legende wichtige Informationen angezeigt. Dazu gehören der Name der Legende, die Qualität des Körperschilds und die Entfernung in Metern. Diese Informationen können besonders vor einem Kampf von großem Vorteil sein.

