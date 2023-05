ARC Raiders wird schon wieder umgebaut, nun als PvEvP Extraction Shooter

Bis man ARC Raiders der breiten Masse zeigen kann, wird noch einiges an Zeit vergehen. Ob der zuletzt angestrebte Release in diesem Jahr noch gehalten werden kann, darf wohl bezweifelt werden.

Damit scheint man jetzt zumindest eine Richtung zu haben, so dass der nächste Schritt die Closed Alpha Phase ist, um Feedback zu den Kernsystemen und dem Feinschliff des Spiels zu bekommen. Dies wird der erste Test von ARC Raiders in der Öffentlichkeit und zugleich ein wichtiger Schritt für das Spiel sein, das bisher noch nie in den Händen externer Spieler lag.

ARC Raiders versetzt die Spieler in eine tödliche und zugleich atemberaubend schöne Erde in der Zukunft, wo man auf Momente des Überlebens und der Spannung trifft. Mensch gegen Maschine, Mensch gegen Mensch, gemeinsam oder allein, und als Spieler gegen die manchmal widersprüchliche Natur der eigenen Menschlichkeit, alles vor der spektakulären Kulisse einer Landschaft voller eindringlicher Überreste der Vergangenheit.

