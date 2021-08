Arcadegeddon auf der gamescom, großes Sommer-Update wird gezeigt

Illfonic wird auf der gamescom in diesen Tagen das erste große Update für Arcadegeddon vorstellt, das sich derzeit im Early Access befindet. Der bunte Koop-Shooter wird in der Indie Arena Booth zu finden sein und von dort mit neuesten Infos via Stream sowie exklusiven gamescom-Merch präsentiert.

Das große Sommer-Update von Arcadegeddon wird als Teil der Streams der Future Games Show am 26. August um 10 Uhr, GameStar/GamePro am 26. August um 14:25 Uhr und IGN am 27. August um 19 Uhr vorgestellt.

IllFonic ist in der virtuellen Indie Arena Booth der gamescom anzutreffen, dem kostenlosen Browser-Game, das die besten Indie-Spiele 2021 präsentiert, ganz mit virtuellen Messeständen, Events und Quests. Vom 25. bis 29. August ist die Messe für alle geöffnet, Presse und Influencer können schon ab heute um 16:00 Uhr das Spiel erkunden.

Besucher können mit den Entwicklern (und ihren virtuellen Gegenstücken) von Arcadegeddon chatten, einen Blick auf das Spiel werfen und ein 45-minütiges Let’s Play in der Indie Arena Boot Live Show am 27. August um 20 Uhr schauen.

Auch wenn dieses Jahr ein Treffen mit anderen Spielern in Köln nicht möglich ist, bietet Arcadegeddon das gamescom-Feeling für zuhause mit passendem Ingame-Merch. Ein gamescom-Beanie ist bis zum 6. September im Spiel erhältlich und kann zur Charakter-Anpassung genutzt werden. Der Code QQWF6E5JQTGRKTHC kann im Spielmenü eingelöst werden, bevor man Gillys Arcade betritt.

Arcadegeddon ist ein Koop-Shooter, der immer weiterentwickelt wird und in einer bunten Arcade-Welt spielt. Gemeinsam mit Freunden müssen die Spieler Gillys Arcade vor der bösen Fun Fun Co. retten.

Während das Sommer-Update schon bald veröffentlicht werden soll, folgt der finale Release in 2022.