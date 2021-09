Arcadegeddon – Großes Sommer-Update ab heute live

Illfonic veröffentlicht heute das große Sommer-Update zu Arcadegeddon, das derzeit im Early Access spielbar ist. Dieses umfasst neue Waffen, Verbesserungen der PvP-Kämpfe und mehr Kacheln für die Biome. Zusätzlich gesellte sich eine neue Gang-Anführerin, Royale, hinzu.

Das erste saisonale Update liefert damit genau das, was den Spielern versprochen wurde, plus einige Extras. Jedes Biom erhält neue Kacheln, die dem Spiel noch mehr Möglichkeiten zur Verfahrensgenerierung bieten. Dazu gibt es zwei neue Waffen – The Scotsman und The Party Favor.

Fan Request wird erfüllt

Eines der neuen Hauptfeatures des Sommer-Updates ist allerdings die Möglichkeit zur „Reparatur” der Kampfmodus-Maschine in Gillys Arcade. Spieler können PvP-Kämpfen mit ihren Freunden oder fremden Spielern direkt aus der Arcade-Lobby beitreten, anstatt nur mitten im Spiel.

Im neuen Update ist außerdem die neue Gang-Anführerin der FTW Gang dabei, Royale. Sie bietet mehr Challenges, neue Surge-Handschuh-Fähigkeiten und mehr Anpassungsmöglichkeiten. Royale sollte ursprünglich Teil des Herbst-Updates werden, doch sie wurde früher als geplant fertig, so dass die Entwickler sie jetzt schon veröffentlichen. An ihre Stelle tritt ein neuer Gang-Anführer im Herbst-Update.

Alle Änderungen des Updates können auch in den offiziellen Foren nachgesehen werden, plus die zukünftige Roadmap.