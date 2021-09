Alan Wake Remastered offiziell angekündigt, Release im Herbst auf PS5

Nach den Gerüchten um die Neuauflage von Alan Wake macht Remedy diese nun offiziell und kündigt Alan Wake Remastered für Herbst 2021 an.

Damit kommen erstmals auch PlayStation Spieler in den Genuss des Horrortitels, der sein Debüt auf der Xbox damals feierte.

„Das ist für euch,“ sagt Sam Lake, Creative Director, Remedy Entertainment. „Alan Wake kam vor über 11 Jahren heraus und in dieser Zeit habt ihr uns immer wieder erzählt, wie sehr ihr das Spiel, die Geschichte, die Charaktere und die Überlieferung liebt. Und das ist uns sehr wichtig. Wir lieben dieses Spiel auch. Ich liebe dieses Spiel. Das Remaster kommt wegen eurer Unterstützung für Alan Wake im Laufe der Jahre“

Alan Wake Remastered verspricht weiterhin die ursprüngliche Erfahrung, wird technisch allerdings aufgewertet, inkl. der Grafik, der Charaktermodelle von Alan Wake selbst und der Filmsequenzen. Zudem gibt es einige Upgrades für die Konsolen der nächsten Generation.

Ein paar Worte von Remedy

„Geschichten, die mich zum Nachdenken anregen. Geschichten, bei denen mir nicht alles geschenkt oder ordentlich verpackt wird, bei denen ich vor einem Rätsel zurückbleibe. Mysterien sind für mich magisch, sie bergen ein Versprechen, und damit bin ich oft glücklicher als eine endgültige Antwort zu bekommen. Das haben wir als Team und ich als Hauptautor von Alan Wake vor langer Zeit für euch geschaffen.

Diese Geschichte und dieser Charakter waren in vielerlei Hinsicht persönlich. Alan Wake, der selbst Autor ist, gab mir die Möglichkeit, das, was ich als Autor tue und liebe, als Element in der Geschichte zu nutzen. Alan Wake enthielt auch das Mysterium der Wälder und Seen, die für mich als Finnen kostbar sind. Und statt einer fokussierten One-Note-Horror-Kost war es diese seltsame, sogar verschwenderische Mischung aus Horror, Humor und übernatürlichem Mysterium. Ich liebe es auch, weil es sich als sehr schwieriges Spiel herausstellte, mit vielen Kämpfen auf dem Weg, und das macht mich noch stolzer auf das, was wir erreicht haben.“

Alan Wake Remastered erscheint diesen Herbst für PlayStation 5, PS4, Xbox Series und PC.