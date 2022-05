Ark II – Release auf PlayStation zu einem späteren Zeitpunkt

Von Ark II, das derzeit bei Wildcard entsteht, hat man schon eine ganze Weile nichts mehr gehört. Der Titel wurde 2020 exklusiv für Xbox angekündigt, soll irgendwann aber auch auf PlayStation und Switch erscheinen.

Das untermauerte jetzt noch einmal Doug Kennedy, CEO of Studio Wildcard, wonach man Ark II so vielen Spielern wie möglich zugänglich machen möchte. Schon damals räumte Microsoft nach der Premiere ein, dass es sich um einen „Console Launch Exclusive“-Titel handelt, der somit nicht ewig auf Xbox alleinig bleibt.

Ergänzt wird das heute von Kennedy mit den Worten:

„Ich sage, dass es immer unser Plan ist, Ark & Ark II auf so vielen Plattformen wie möglich für so viele Menschen wie möglich verfügbar zu machen, also können sie irgendwann Switch und PlayStation in dieser Mischung erwarten.“